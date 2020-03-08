У Торонто за годину група підлітків пограбувала три аптеки

У канадському місті Торонто протягом години група зловмисників пограбувала три аптеки.

Про це канадському суспільному мовнику CBC News розповів речник поліції Торонто Девід Гопкінсон.

Зазначається, що четверо людей у масках заходили до аптек у районі Етобіко на заході Торонто та, погрожуючи зброєю, забирали деякі ліки й гроші з каси, після чого тікали на автомобілі. Унаслідок пограбування постраждало троє людей, зокрема 70-річна жінка.

У поліції вважають, що всі три злочини скоєні одними й тими самими зловмисниками, імовірно підлітками. Одного з них уже затримали, пошук решти триває.