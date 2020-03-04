Вибори у США: Блумберг зняв свою кандидатуру на користь Байдена

Американський мільярдер Майкл Блумберг, який донедавна вважався потужним конкурентом серед демократів, зняв свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

Про це йдеться в повідомленні USA Today.

"Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який приєднався до виборчої кампанії 2020 року наприкінці листопада, завершив свою участь у президентських перегонах",- повідомляє видання із посиланням на представників кампанії Блумберга.

Статок 78-річного Блумберга, за оцінками Forbes, оцінюється в понад 64 млрд дол. Попри те, що він не дійшов навіть до конвенції (партійних зборів), його кампанію вже називають найдорожчою за всі часи. Так, рекламна фірма Advertising Analytics заявила, що витрати мільярдера становили понад 338 млн дол. за цей період, що більше, ніж кампанія Барака Обами у 2012 році.

Блумберг використовував свої статки, щоби спробувати прорватися в перегонах попри пізній початок його кампанії. Так, він не потрапив на жодні дебати кандидатів від Демократичної партії наприкінці 2019 року. Велику частину фінансових ресурсів Блумберг вклав у супервівторок 3 березня, коли голосували одразу 14 штатів по всій Америці. Після того, як йому не дісталося перемоги, мільярдер ухвалив рішення вийти з президентської кампанії в США.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбудуться 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що представник Демократичної партії США Пітер Буттіджіч вирішив зняти свою кандидатуру на виборах президента.

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