Кількість загиблих від торнадо в США зросла до 24

Внаслідок торнадо в американському штаті Теннесі загинули щонайменше 24 людини

Про це повідомляє AP.

«За словами влади, загинули не менше 24 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що торнадо зруйнував понад 140 будівель.

«Це сталося так швидко, що багато хто не встиг сховатися», - зазначив мер округу Патнем Ренді Портер. При цьому, за його словами, більшість жителів все одно вдалося врятувати.

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Раніше повідомлялося про 19 загиблих у результаті стихійного лиха.

Фото: kentucky.com