Кількість загиблих від торнадо в США зросла до 24
Укрінформ
Внаслідок торнадо в американському штаті Теннесі загинули щонайменше 24 людини
Про це повідомляє AP.
«За словами влади, загинули не менше 24 осіб», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що торнадо зруйнував понад 140 будівель.
«Це сталося так швидко, що багато хто не встиг сховатися», - зазначив мер округу Патнем Ренді Портер. При цьому, за його словами, більшість жителів все одно вдалося врятувати.
Раніше повідомлялося про 19 загиблих у результаті стихійного лиха.
Фото: kentucky.com