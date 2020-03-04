В Ірані на протестах у листопаді вбили 23 дітей - Amnesty

В Ірані щонайменше 23 дітей були вбиті силами безпеки у ході загальнонаціональних акцій протесту в листопаді минулого року.

Про це свідчать результати розслідувань організації Amnesty International.

«Щонайменше 23 дитини були вбиті іранськими силами безпеки в ході загальнонаціональних акцій протесту в листопаді минулого року», - йдеться у повідомленні.

Серед убитих дітей - 22 хлопчики віком від 12 до 17 років і дівчинка 8-12 років. Подробиці щодо їхньої смерті було включено в новий звіт Amnesty International про вбивства неповнолітніх у листопаді 2019 року в Ірані «Вони застрелили наших дітей».

«Протягом останніх місяців з'являється все жахливіша картина того, якою мірою іранські сили безпеки незаконно використовували силу для придушення загальнонаціональних протестів минулого року. Тим не менш, дотепер жахливо усвідомлювати, що число дітей, які стали жертвами цієї жорстокості, настільки шокуюче велике», - сказав Філіп Лютер, директор з питань досліджень і пропаганди щодо Близького Сходу і Північної Африки в Amnesty International.

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В організації закликали провести незалежні й неупереджені розслідування цих убивств, а також притягнення до відповідальності тих, хто підозрюється в їх замовленні та проведенні.

Минулоріч у ніч на 15 листопада іранською владою було прийнято рішення унормувати продаж і одночасно підвищити ціни на паливо мінімум на 50%. Це призвело до масових акцій протесту, в результаті яких загинули сотні людей.

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