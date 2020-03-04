Штаб Трампа позивається до The Washington Post
Про це повідомляє Fox News.
"Передвиборчий штаб Трампа подав до суду на газету The Washington Post на "мільйони доларів" за публікацію "помилкових і наклепницьких заяв" про передбачувану змову з Росією", - йдеться у повідомленні.
Позов проти WP до окружного суду США у Вашингтоні, округ Колумбія був поданий адвокатами Девідом Тобіном і Чарльзом Дж. Хардером.
"Заяви (в статтях газети - ред.) були і залишаються на 100 відсотків помилковими і наклепницькими. У скарзі стверджується, що Post знала про неправдивість інформації під час її публікації, але робила це з навмисною метою завдати шкоди кампанії, вводячи в оману своїх власних читачів ", - сказала старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Елліс, підкресливши, що у Washington Post повідомили про "змову" з РФ як про підтверджений факт.
Фото: The White House