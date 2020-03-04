Штаб Трампа позивається до The Washington Post

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа подав позов на газету The Washington Post за публікацію статті про змову президента з РФ на виборах 2016 року.

Про це повідомляє Fox News.

"Передвиборчий штаб Трампа подав до суду на газету The Washington Post на "мільйони доларів" за публікацію "помилкових і наклепницьких заяв" про передбачувану змову з Росією", - йдеться у повідомленні.

Позов проти WP до окружного суду США у Вашингтоні, округ Колумбія був поданий адвокатами Девідом Тобіном і Чарльзом Дж. Хардером.

"Заяви (в статтях газети - ред.) були і залишаються на 100 відсотків помилковими і наклепницькими. У скарзі стверджується, що Post знала про неправдивість інформації під час її публікації, але робила це з навмисною метою завдати шкоди кампанії, вводячи в оману своїх власних читачів ", - сказала старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Елліс, підкресливши, що у Washington Post повідомили про "змову" з РФ як про підтверджений факт.

Фото: The White House