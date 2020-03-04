Штаб Трампа позивається до The Washington Post

Штаб Трампа позивається до The Washington Post

Укрінформ
Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа подав позов на газету The Washington Post за публікацію статті про змову президента з РФ на виборах 2016 року.

Про це повідомляє Fox News.

"Передвиборчий штаб Трампа подав до суду на газету The Washington Post на "мільйони доларів" за публікацію "помилкових і наклепницьких заяв" про передбачувану змову з Росією", - йдеться у повідомленні.

Позов проти WP до окружного суду США у Вашингтоні, округ Колумбія був поданий адвокатами Девідом Тобіном і Чарльзом Дж. Хардером.

"Заяви (в статтях газети - ред.) були і залишаються на 100 відсотків помилковими і наклепницькими. У скарзі стверджується, що Post знала про неправдивість інформації під час її публікації, але робила це з навмисною метою завдати шкоди кампанії, вводячи в оману своїх власних читачів ", - сказала старший юрисконсульт Дональда Трампа Дженна Елліс, підкресливши, що у Washington Post повідомили про "змову" з РФ як про підтверджений факт.

Фото: The White House

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