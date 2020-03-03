У США внаслідок торнадо загинули щонайменше шестеро осіб

У США через торнадо загинули щонайменше шестеро осіб, є поранені.

Про це повідомляє Good Morning America.

“Щонайменше шестеро людей загинули - троє в округу Патнем, двоє в Східному Нешвіллі і одна особа в окрузі Бентон - після руйнівного торнадо, який розгромив Нешвілл в перші години ранку вівторка”, - йдеться у повідомленні.

За словами місцевої влади, багато людей отримали поранення.

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Торнадо зруйнував загалом близько 40 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах - Теннессі, Міссурі та Кентуккі.

Зазначається, що передмістя Маунт-Джульєт особливо постраждало від явища природи.

Торнадо також завдав значної шкоди аеропорту Нешвілла. Зокрема, було знищено кілька ангарів.

Уряд Нешвілла скасував заняття в школах.

Фото: @chrisconte