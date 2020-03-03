У США внаслідок торнадо загинули щонайменше шестеро осіб
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Укрінформ
У США через торнадо загинули щонайменше шестеро осіб, є поранені.
Про це повідомляє Good Morning America.
“Щонайменше шестеро людей загинули - троє в округу Патнем, двоє в Східному Нешвіллі і одна особа в окрузі Бентон - після руйнівного торнадо, який розгромив Нешвілл в перші години ранку вівторка”, - йдеться у повідомленні.
За словами місцевої влади, багато людей отримали поранення.
Торнадо зруйнував загалом близько 40 будинків та пошкодив лінії електропередач у трьох штатах - Теннессі, Міссурі та Кентуккі.
Зазначається, що передмістя Маунт-Джульєт особливо постраждало від явища природи.
Торнадо також завдав значної шкоди аеропорту Нешвілла. Зокрема, було знищено кілька ангарів.
Уряд Нешвілла скасував заняття в школах.
Фото: @chrisconte