Біля грецьких островів стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,7 стався біля островів Додеканес.

Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

"Землетрус магнітудою 4,7 стався біля Додеканес у Греції 27 лютого", - йдеться у повідомленні.

За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 10 кілометрів.

Читайте також: Кількість жертв землетрусу на сході Туреччини зросла до 10

Нині немає інформації про постраждалих та завдану шкоду.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 5,1 стався за 27 км від грецького міста Неочоріон на початку лютого.