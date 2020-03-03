У Єгипті 37 ісламістів засудили до смертної кари

Єгипетський суд схвалив смертний вирок для 37 бойовиків місцевого терористичного угруповання, пов'язаного з міжнародною терористичною групою "Ісламська держава".

Про це повідомляє AP.

"Єгипетський суд у понеділок засудив до смертної кари 37 підсудних, серед яких один з найвідоміших бойовиків країни, після винесення їм вироків за терористичну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Кримінальний суд Каїра заявив, що обвинувачених звинувачують у приналежності до місцевого представництва угруповання Ісламська держава.

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Серед засуджених до страти Хішам ель-Ашмаві - лідер бойовиків, колишній військовий офіцер, якого захопили в Лівії наприкінці 2018 року. Військовий суд окремо засудив ель-Ашмаві до смертної кари у листопаді за його участь у десятках нападів на урядові об'єкти.