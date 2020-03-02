Сили Асада повернули контроль над стратегічним містом в Ідлібі

Війська уряду Башара Асада повернули контроль над стратегічним містом Серакіб, що знаходиться у сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє AMN.

"Сирійській арабській армії (САА), разом з угрупованням "Хезболла", вдалося повернути під контроль велике місто Серакіб після одноденного бою з повстанцями-джихадистами та бойовиками, підтримуваними турецькими військовими на сході провінції Ідліб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові уряду Асада, разом з частинами угруповання "Хезболла" та за підтримки російської авіації змогли прорвати оборону противника.

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Сирійська арабська армія минулого тижня втратила місто Серакіб після масштабного контрнаступу бойовиків, який також підтримали Збройні сили Туреччини.

Траси М4 та М5, на перетині яких розташований Серакіб, мають стратегічне значення, оскільки з’єднують місто Аллепо з західною та південною частинами Сирії.

Як відомо, сили сирійської опозиції діють в Сирії за підтримки Туреччини, Росія підтримує режим Асада. Очікується, що 5 березня в Туреччині пройде чотиристороння зустріч на рівні глав держав - Туреччини, Франції, ФРН та РФ щодо ситуації у Сирії та припинення ескалації в Ідлібі.