У Казахстані поліція затримала десятки учасників протесту у місцях збору опозиційних груп для мітингів на тлі смерті активіста Дулата Агаділа.

Про це повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Поліція затримала десятки людей на підходах до місць, які відразу кілька опозиційних груп анонсували як майданчик для проведення мітингів ... після недавньої загибелі Дулата Агаділа, учасника протестних виступів», - йдеться у повідомленні

В Алматі поліція затримала принаймні 28 осіб, у Нур-Султані - щонайменше 14 осіб. У місті Шимкенті затримані не менше 15 учасників протесту. У столиці перекриті вулиці.

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Активіст Дулат Агаділ за загадкових обставин помер 25 лютого у слідчому ізоляторі у Нур-Султані після арешту за обвинуваченням у неповазі до суду і образі судді. Смерть активіста, причиною якого влада називає ймовірну серцеву недостатність, викликала протести у кількох містах Казахстану, у тому числі Алматі, Шимкенті і Актобе.