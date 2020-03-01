Сирія закрила небо над Ідлібом і збиватиме “ворожі” літаки

Командування сирійської армії закрило повітряний простір над північно-західними регіонами Сирії, «особливо» над провінцією Ідліб.

Про це повідомляє SANA.

«Грунтуючись на тому, що Сирійська арабська армія керується своїм конституційним і національним обов'язком щодо захисту суверенітету держави і захисту її безпеки і територіальної цілісності, Генеральне командування армії і збройних сил оголошує про закриття повітряного простору для літаків і безпілотників і над північно-західним регіоном у Сирії, особливо над провінцією Ідліб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сирійські військові вважатимуть ворожими і збиватимуть літаки, які порушили повітряний простір.

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Військове джерело видання обґрунтувало рішення тим, що «сили турецького режиму продовжують чинити ворожі дії проти наших збройних сил, що діють в провінції Ідліб і її околицях, чи то напади на наших солдатів, які безпосередньо стикаються з терористами, чи шляхом надання всіх форм підтримки збройним організаціям, які знаходяться у списку терористів відповідно до міжнародного права».

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації у північно-західній сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і військових РФ загинули 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

фото: АА