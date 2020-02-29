У Люксембурзі запровадили безкоштовний громадський транспорт

Уряд Люксембургу першим впровадив безкоштовну мережу громадського транспорту, намагаючись зменшити завантаженість доріг.

Про це пише The Guardian.

"Люксембург стане першою країною, котра запроваджує безкоштовну мережу громадського транспорту. Таким чином уряд намагається зменшити завантаженість доріг", - йдеться у повідомленні.

Громадський транспорт став безкоштовним з суботи 29 лютого, вважається, що цей крок заощаджуватиме громадянам близько 100 євро на рік.

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Приватні автівки - найпоширеніший вид транспорту у Люксембурзі. Згідно з опитуванням 2018 року на приватний автотранспорт припадало 47% ділових подорожей громадян та 71% поїздок з метою дозвілля. Громадські автобуси використовуються лише для 32% ділових поїздок.

Фото: theguardian.com