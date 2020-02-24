В Італії стався землетрус

На півдні Італії у регіоні Калабрія біля міста Ренде стався землетрус магнітудою 4.4.

Про це повідомляє ANSA.

"Землетрус магнітудою 4,4 стався о 17.02 у провінції Козенца, за 2 кілометри від міста Ренде", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Національного інституту геофізики та вулканології, епіцентр землетрусу був неподалік міста Ренде.

Багато людей, які перебували вдома або у торгівельних закладах міста, кинулися на вулицю, боячись подальших поштовхів.

Наразі немає інформації про загиблих чи потерпілих.

Фото з сайту ansa.it