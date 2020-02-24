У Бахрейні та Кувейті - перші випадки зараження коронавірусом

У Бахрейні повідомили про перший випадок зараження коронавірусом, Кувейт - про три випадки. Всі позитивні тести на зараження коронавірусом зафіксовані у громадян, які прибули з Ірану.

Про це повідомляє Arab News.

«У Бахрейні в понеділок повідомив про перший випадок коронавірусу, після того як керівництво системи охорони здоров'я заявило, що у громадянина, який приїхав з Ірану, виявлено симптоми вірусу», -повідомляється з посиланням на міністерство охорони здоров’я Бахрейну.

Зазначається, що Кувейт повідомив про три випадки вірусу у людей, включаючи громадянина Саудівської Аравії, які нещодавно виїхали з Ірану.

Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії підтвердило, що здійснює координацію з кувейтськими органами охорони здоров'я щодо лікування свого громадянина, вказуючи, що він залишиться в Кувейті до одужання.

Міністерство охорони здоров’я Бахрейну заявило, що вживає подальших профілактичних заходів для забезпечення захисту населення від вірусу, включаючи моніторинг стану здоров’я протягом 14 днів людей, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки зараження, відповідно до міжнародних стандартів, встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Тим часом Ірак сьогодні закрив прикордонний перехід з Кувейтом задля запобігання поширення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 462 - летальні. Одужало вже 23 232 осіб.