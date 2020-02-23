Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули восьмеро людей
Про це поінформував міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Вісім наших громадян загинули в провінції Ван, з них троє дітей», - повідомив міністр.
За даними міністерства охорони здоров’я, в результаті землетрусу отримали поранення 21 особа. В регіоні проходить рятувальна операція. Міністерство освіти повідомило про незначні руйнування освітніх закладів у регіоні.
«У неділю в провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану стався землетрус силою 5,7 бала», - йдеться в повідомленні Anаdolu.
За даними іранського сейсмологічного центру, землетрус, що стався о 9:24 ранку за місцевим часом, мав глибину 6 кілометрів з епіцентром у районі Котур.
Як зазначає видання, провінція Західний Азербайджан межує з Туреччиною та Іраком. Іран є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі, де землетруси відбуваються часто і є руйнівними.
Фото: АА