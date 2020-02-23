Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули восьмеро людей

В результаті землетрусу, епіцентр якого знаходився в іранському місті Хой, загинуло вісім громадян Туреччини, з них - троє дітей. Поштовхи призвели до руйнувань у районі Байкале у турецькій провінції Ван.

Про це поінформував міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вісім наших громадян загинули в провінції Ван, з них троє дітей», - повідомив міністр.

За даними міністерства охорони здоров’я, в результаті землетрусу отримали поранення 21 особа. В регіоні проходить рятувальна операція. Міністерство освіти повідомило про незначні руйнування освітніх закладів у регіоні.

«У неділю в провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану стався землетрус силою 5,7 бала», - йдеться в повідомленні Anаdolu.

За даними іранського сейсмологічного центру, землетрус, що стався о 9:24 ранку за місцевим часом, мав глибину 6 кілометрів з епіцентром у районі Котур.

Як зазначає видання, провінція Західний Азербайджан межує з Туреччиною та Іраком. Іран є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі, де землетруси відбуваються часто і є руйнівними.

Фото: АА