На Філіппінах стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,4 стався за 13 км від міста Калбай, що на півдні Філіппін.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

“Землетрус магнітудою 5,4 стався за 13 км на південному сході від Калбая на Філіппінах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 201 км.

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Сам землетрус стався близько 12 години за Києвом.

Нині немає інформації ані про постраждалих, ані про завдану шкоду.

Як повідомлялося, вчора землетрус магнітудою 5,2 стався в західній турецькій провінції Маніса.