Поблизу Японії стався ще один потужний землетрус

Поблизу японської префектури Хоккайдо та Курильських островів стався потужний землетрус магнітудою 7,0.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Як зазначається, землетрус стався 13 лютого о 12:34 за київським часом.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 160 км у морі неподалік від острова Еторофу.

Інформації про можливих постраждалих або руйнування не надходило.

Читайте також: У японській префектурі Фукусіма стався потужний землетрус

Попередження про цунамі не видавалося.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого за 46 км від міста Івакі в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 5,5.