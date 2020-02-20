Експрезиденту Південної Кореї збільшили тюремний строк до 17 років

Експрезиденту Південної Кореї збільшили тюремний строк до 17 років

Укрінформ
Апеляційний суд Сеула збільшив термін позбавлення волі колишньому президенту Південної Кореї Лі Мьон Баку, обвинуваченому в хабарництві та розтраті.

Про це повідомляє Yonhap.

“Апеляційний суд у середу збільшив термін увязнення колишньому президенту Лі Мьон Баку до 17 років за хабарництво й розтрату бюджетних коштів. Також було ухвалено рішення про скасування застави та взяття його під варту”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, суд першої інстанції у жовтні 2018 року засудив Лі Мьон Бака, який очолював Південну Корею у 2008-2013 рр., до 15 років позбавлення волі за корупційні злочини та оштрафував його на $10,9 млн.

Однак через проблеми зі здоров'ям у березні 2019-го експрезидента відпустили під заставу - до рішення суду вищої інстанції.

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Лі Мьон Бака визнали винним в отриманні хабарів на суму близько $8 млн та розтраті $23 млн бюджетних грошей через його приватну компанію. Прокуратура просила ув'язнити екслідера Південної Кореї на 23 роки.

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