Путін підписав указ про відставку Суркова

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента.

Документ опубліковано на сайті Кремля.

"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника Президента Російської Федерації. Цей указ набирає чинності з дня його підписання", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, в січні Путін своїм указом призначив колишнього віце-прем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента РФ.

25 січня з'явилася інформація, що помічник президента Росії Владислав Сурков пішов з державної служби. Він, зокрема, відповідав за формування політики РФ щодо України. Чиновника також називали "архітектором" війни на Донбасі і головним ідеологом створення терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" на Сході України.

За словами директора російського Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, Сурков вирішив піти з держслужби в зв'язку зі "зміною курсу на українському напрямі". Формалізованого пояснення цього формулювання з того часу не з'явилося.

11 лютого представник глави Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак буде курирувати "українські справи і питання інтеграції".