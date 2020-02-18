Афіни паралізував 24-годинний страйк працівників громадського транспорту

У грецькій столиці Афіни у вівторок розпочався 24-годинний страйк працівників громадського транспорту.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Афінські автобуси, тролейбуси, а також метро та трамваї зупинилися у вівторок через 24-годинний страйк, оголошений грецьким Союзом державних службовців ADEDY проти урядового законопроєкту про соціальне страхування», - йдеться у повідомленні.

Водночас афінська приміська залізниця (Proastiakos) та міжміські поїзди працюють у звичному режимі, оскільки TrainOSE, який керує ними, не приєднався до протесту.

ADEDY також організовує мітинг на площі Клафтмонос в центрі міста об 11:00 за місцевим часом. Афінський центр праці і пов'язана з комуністами профспілка PAME проведуть окремі мітинги в центрі Афін о 10:30 за місцевим часом.

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Крім того, державні лікарні працюватимуть в обмеженому режимі, оскільки профспілка працівників лікарень (POEDIN) також бере участь у страйку.

Більшість поромів у портах Пірей, Лавріо і Рафіна залишаться пришвартованими, оскільки п'ять профспілок моряків приєдналися до страйку.

Пасажирам, які мали намір подорожувати на поромі, рекомендують зв'язатися з портовою владою і туристичними агентствами для уточнення деталей.