Пелосі назвала "рецепт" для демократів, як перемогти Трампа на виборах
Укрінформ
Спікер Палати представників США, впливова конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі закликала однопартійців "бути єдиними", щоби не дати Дональду Трампу переобратися на другий президентський термін.
Про це вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
"Я навіть не можу уявити ситуацію, щоби його (президента Трампа – ред.) переобрали би знову. Втім ми нічого не сприймаємо за належне – і як я вже говорила, ми повинні мати власне бачення майбутнього... Ми повинні бути єдиними для того, щоби не дати йому обратися на другий термін", - зауважила Пелосі.
Спікер Палати представників США озвучила свої зауваження в період "гарячої фази" протистояння кандидатів у президенти всередині Демократичної партії.
Нинішня боротьба серед демократів має завершитися партійним з'їздом, який обере єдиного кандидата, що боротиметься далі з Дональдом Трампом на голосуванні в листопаді у Сполучених Штатах.