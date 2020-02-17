На півночі Сирії підірвали авто з вибухівкою, є загиблі

В однойменному адмінцентру району Телль-Аб'яд на півночі Сирії підірвали замінований автомобіль.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

«У результаті підриву терористами PKK/YPG замінованого автомобіля у розташованому в зоні проведення операції «Джерело миру» Телль-Аб'яді загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро отримали поранення. Затримані виконавець теракту і його спільник, який прибув у регіон на замінованому автомобілі для скоєння другого теракту», - йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Вибух пролунав на одній із велелюдних вулиць міста.

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Як повідомлялося раніше, Телль-Аб'яд був звільнений від бойовиків терористичної організації YPG/PKK 13 жовтня 2019 року в ході операції «Джерело миру», проведеної ЗС Туреччини і бійцями Сирійської національної армії (СНА).