Теракт у Ємені забрав життя чотирьох осіб

Унаслідок вибуху придорожнього фугаса на заході Ємена, загинуло четверо людей, ще двоє отримали поранення.

Про це пише Xinhua із посиланням на власні джерела в армії Ємена.

“Вибух, спричинений вибуховим пристроєм, вразив цивільний транспортний засіб, що рухався по головній дорозі у районі аль-Хавках на півдні міста Ходейда”, - розповіли армійські джерела Xinhua.

Водночас, місцеві медики підтвердили, що отримали тіла чотирьох загиблих й двох поранених.

“Загиблими був чоловік, його дружина та двоє дітей, серед яких і 10-денне немовля”, - уточнили лікарі.

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Уряд Ємену підозрює в організації вибуху підтримуваних Іраном заколотників-хуситів.

Нагадаємо: Ходейда — головне портове місто Ємена на Червоному морі. Воно грає ключову роль в отриманні державою більшості комерційного імпорту та гуманітарної допомоги. Підтримувані Іраном хусити контролюють більшість Ходейди, але урядові сили за сприяння Саудівської Аравії просунулися у південно-східний район цього стратегічного міста.