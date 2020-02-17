У Бурунді знайшли масові поховання з останками шести тисяч осіб

В Бурунді знайшли нові масові поховання, де виявлені останки більше шести тисяч осіб, убитих під час етнічних чисток проти народності хуту в 1972 році.

Про це повідомляють Anadolu з посиланням на голову Комісії з встановлення істини та примирення П'єра Клавера Ндайкаріє.

За його словами, черговий етап робіт з виявлення місць поховання жертв етнічних чисток почався в січні поточного року за вказівкою уряду.

«У шести масових похованнях виявлені останки 6032 осіб, а також десятки тисяч куль. Всі знайдені особисті речі використані з метою ідентифікації жертв»,- сказав Ндайкаріє.

На думку голови комісії, сім'ї жертв етнічних чисток тепер можуть порушити своє мовчання, що тривало протягом 48 років.

У 2014 році уряд Бурунді сформувало комісію з вивчення злочинів, що мали місце в країні у період з 1885 по 2008 роки. На сьогодні Комісія знайшла понад 4 тисячі масових поховань і понад 142 тисячі тіл.

У результаті війни в Бурунді, що точилася в 1993 році між народами тутсі і хуту, загинули 300 тисяч осіб.

Фото: АА