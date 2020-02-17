У Танзанії евакуювали 25 тисяч людей через загрозу прориву дамби

Щонайменше 25 тисяч мешканців було евакуйовано з півночі Танзанії через загрозу прориву дамби.

Про це пише Xinhua із посиланням на владу танзанійського району Мванга.

“Комітет оборони та безпеки району Мванга в регіоні Кіліманджаро заявив, що відмова від евакуації з наближених до дамби районів примусить владу застосувати поліцію для вивезення селян”, - зазначає Xinhua.

За словами місцевого гідролога Філіпа Патріка, збудована у 1960-х роках дамба використовувалася для зрошування, виробництва електроенергії та риболовства, однак з 8 січня почала переповнюватися через зливи.

Xinhua уточнює, що поблизу резервуару, сформованого дамбою, знаходиться 26 рибацьких сіл.