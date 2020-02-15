Військовий літак саудівської коаліції розбився в Ємені
Укрінформ
Військовий літак, що належить коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, зазнав аварії у північній провінції Аль-Джавф у Ємені.
Про це повідомляє ВВС із посиланням на саудівські державні ЗМІ.
«Винищувач Саудівської Аравії «Торнадо» впав під час виконання місії підтримки біля підрозділів єменської армії», - підтвердив представник коаліції.
Єменські повстанці-хусити заявили, що вони збили бойовий літак коаліції у п'ятницю ввечері. Вони також звинуватили коаліцію у вбивстві 30 осіб в авіаударах у відповідь в Аль-Джавфі в суботу.
Як відомо, коаліція під керівництвом Саудівської Аравії бореться з повстанським рухом хуситів у Ємені з 2015 року. Коаліція втрутилася після того, як хусити витіснили міжнародно визнаний уряд зі столиці країни Сани.
Фото: AFP