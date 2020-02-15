Військовий літак саудівської коаліції розбився в Ємені

Військовий літак, що належить коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, зазнав аварії у північній провінції Аль-Джавф у Ємені.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на саудівські державні ЗМІ.

«Винищувач Саудівської Аравії «Торнадо» впав під час виконання місії підтримки біля підрозділів єменської армії», - підтвердив представник коаліції.

Єменські повстанці-хусити заявили, що вони збили бойовий літак коаліції у п'ятницю ввечері. Вони також звинуватили коаліцію у вбивстві 30 осіб в авіаударах у відповідь в Аль-Джавфі в суботу.

Як відомо, коаліція під керівництвом Саудівської Аравії бореться з повстанським рухом хуситів у Ємені з 2015 року. Коаліція втрутилася після того, як хусити витіснили міжнародно визнаний уряд зі столиці країни Сани.

Фото: AFP