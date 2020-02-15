Міністр оборони США: Наш головний виклик - Китай, а не Росія

Міністр оборони США Марк Еспер під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції «змістив» Росію з позиції головного виклику міжнародній безпеці, поставивши на це місце КНР.

«Тут, в Європі, ведеться багато дискусій навколо викликів, що виходять від Росії. Але цього ранку я хочу зосередитися на тому, що представляє найбільший предмет занепокоєння для Пентагону. Це Китайська Народна Республіка», - сказав керівник американського Департаменту оборони.

«Ми перебуваємо в умовах конкуренції глобальних потужностей, де нашим головним викликом є Китай, а не Росія. І ми маємо змістити фокус нашої уваги від конфліктів низької інтенсивності та підготуватися, в черговий раз, до військового протистояння високої інтенсивності», - додав військовий керівник США.

Він наголосив на тому, що США реагуватимуть також на загрози, які виходять від таких країн як Північна Корея або Іран. Актуальною на наступні роки, за словами американського військового керівника, залишатиметься загроза від діяльності насильницьких екстремістських організацій.

Фото: securityconference.org