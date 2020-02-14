У Сирії збили ще один вертоліт сил Асада

У сирійській провінції Алеппо збитий вертоліт, що належить силам Башара Асада.

Про це повідомляє Анадолу.

"На заході сирійської провінції Алеппо в Ідлібскій зоні деескалації у п'ятницю був збитий вертоліт сил режиму Башара Асада", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вертоліт вилетів з району міста Алеппо на тлі запеклих боїв між опозиційними загонами і силами режиму Асада і був збитий в районі Куптан аль-Джабаль.

Опозиційні джерела повідомляють, що один з військових літаків, що злетів з району Хами, повернувся на аеродром базування після попередження про падіння вертольота.

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11 лютого загони озброєної опозиції збили вертоліт сил Асада на захід від міста Серакіб в Ідлібскій зоні деескалації.

Фото: АА