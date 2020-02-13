У Венесуелі затримала дядька лідера опозиції Гуайдо
Про це повідомляє BBC.
"Вищий чиновник венесуельського уряду підтвердив, що дядька опозиційного лідера Хуана Гуайдо тримають під вартою за підозрою у контрабанді небезпечних матеріалів до країни", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Маркес прибув літаком з Хуаном Гуайдо з Лісабона до Каракаса та зник у вівторок після того, як до нього навідались співробітники податкової служби.
Влада звинувачує Маркеса у контрабанді вибухонебезпечних матеріалів до Венесуели.
Правоохоронці не пояснюють, як Маркес зумів перевезти вибухонебезпечні речовини на міжнародному авіарейсі.
Раніше начальник штабу Гуайдо Роберто Марреро був затриманий минулого року й досі залишається у в'язниці.
Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже майже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його легітимним на цій посаді.
Разом з тим президент ВенесуелиНіколас Мадуро користується підтримкою військових та силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Москва, Китай та Куба.