Президент Трамп вперше відвідає Індію наприкінці лютого – Білий дім

Президент США Дональд Трамп наприкінці лютого планує здійснити перший візит до Індії, однієї з найбільших економік Азійського регіону.

Про це офіційно повідомили в понеділок у Білому домі.

"Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп відвідають Індію впродовж 24 - 25 лютого 2020 року. Президент та перша леді перебуватимуть у Нью-Делі та Ахмедабаді", - зазначається в повідомленні.

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Місто Ахмедабад було обране невипадково для відвідування, оскільки воно є столицею індійського штату Гуджарат, звідки походить нинішній прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Під час зустрічі Трампа й Моді на полях Генеральної Асамблеї ООН минулого року американський президент заявив про те, що відчув у їхніх відносинах "хімію".

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Очікується, що результатом візиту Трампа до Індії стане низка домовленостей щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома потужними економіками світу.

Фото: Білий дім