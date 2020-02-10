У Сирії кількість жертв авіаударів РФ сягнула 20 — правозахисники

Кількість загиблих з-поміж цивільного населення, в результаті авіаударів російської авіації у Сирії в неділю, становить щонайменше 20 людей.

Про це повідомляє Сирійська мережа з прав людини (SNHR).

«У результаті атаки на селище Кафр Норан у західній частині Алеппо загинуло 9 громадян, у т.ч. одна жінка… Четверо громадян, включаючи дитину, загинули під час бомбардування міста Аль-Атареб, що у місцевості Алеппо, тоді як двоє громадян були вбиті в селі Шейх Алі в місцевості Алеппо після бомбардувань російських бойових літаків», - повідомляють правозахисники з посиланням на свої та інші джерела.

Загалом із повідомлень, що надійшли протягом 9 лютого, було встановлено, що кількість жертв у результаті авіаударів російських літаків становить щонайменше 20.

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Як повідомлялося, російські літаки 9 лютого обстріляли школу в селі Кафр Норан поблизу Алеппо.

Фото з сайту http://www.syriahr.com