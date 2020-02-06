У Єрусалимі терорист на авто в’їхав у групу військових, 15 поранених
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«15 солдатів були в четвер поранені внаслідок наїзду на них автомобіля. Інцидент розслідується як терористичний напад», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що один із військовослужбовців перебуває в критичному стані.
Усіх постраждалих госпіталізовано.
Як відомо, всі постраждалі були новобранцями з бригади «Голані», яких призвали до війська в листопаді. Вони прогулювались по Єрусалиму після присяги біля Стіни Плачу.
Слід зауважити, що бригаду «Голані» вважають однією з найпідготовленіших в Ізраїлі. Їхня загальна бойова підготовка становить шість місяців тренувань за особливою програмою на власній тренувальній базі бригади, ще кілька місяців - підготовка до служби в окремих підрозділах. Їхня програма закінчується «кросом Голані», який проходить усією країною - від Галілеї до Ейлатської затоки.