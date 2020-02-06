У Афганістані викрали американця

На сході Афганістану було викрадено громадянина США.

Про це повідомляє CNN.

«Американський громадянин, що працював підрядником, був викрадений невідомими в провінції Хост на сході Афганістану», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про це підтвердив один із американських чиновників.

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Наразі тривають зусилля із пошуку зниклого американця.

Зазначається, що він не мав відношення до військових структур США на момент свого викрадення. Не відомо навіть, чи працював він власне за американським урядовим контрактом.

Деталі та обставини інциденту з’ясовуються.