Духовний лідер Ірану обіцяє допомогти палестинським збройним формуванням

Духовний лідер Ісламської республіки Іран аятола Алі Хаменеї розкритикував план США щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною й заявив, що Тегеран надаватиме допомогу палестинським збройним формуванням.

Про це інформує MEHR.

"Палестинські воєнізовані формування піднімуться та чинитимуть опір. На щастя, цей опір у західній частині Азії не обмежується палестинцями, а охоплює значну територію, і він щодня збільшується. Іран вважає своїм обов'язком підтримувати палестинські групи й допомагатиме їм, як зможе", - заявив Хаменеї.

Лідер Ісламської республіки засудив план президента США Дональда Трампа та висловив упевненість у його невдачі. "Американська змова "угода століття" помре до того, як помре її автор Трамп", - наголосив Хаменеї.

Він переконаний, що план Трампа передбачає вирішення долі палестинців без їх участі.

Хаменеї додав, що не варто звертати увагу на підтримку цього плану з боку лідерів деяких арабських держав. За словами духовного лідера: "вони некомпетентні й не мають поваги серед власних народів".

Читайте також: Ізраїль знову завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на обстріли

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Він передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак, палестинці мають виконати ряд критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму та так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, здійснення політичних реформ та боротьбу з бідністю.

Фото з сайту irna.ir