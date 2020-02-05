Не про імпічмент, а про вибори: Трамп виступив перед Конгресом США

Ініціатива демократів щодо імпічменту провалилася остаточно, але це не означає, що політична ситуація у Вашингтоні заспокоїться

Промова Дональда Трампа в Конгресі США жодним чином не була пов'язана з імпічментом, який формально продовжував нависати над американським президентом у день виступу. Він не сказав жодного слова ні про Україну, ні про Росію за весь свій майже 80-хвилинний виступ, хоча питання зовнішньої політики все ж частково порушив. Це було більше схоже на промову президента, який прагне переобрання на прийдешніх виборах – будь там що. Адже виступ Трампа був насичений елементами шоу та емоційними моментами, під час яких навіть Ненсі Пелосі – його заклята противниця – вставала з крісла спікера й аплодувала.

ПРО ПЕРЕМОГИ Й "СТРАШИЛКИ"

З точки зору виборчої технології, Трамп прийняв найбільш раціональне рішення взагалі відмовитись від згадок про імпічмент. Наче останніх місяців, які стали справжнім землетрусом для США, не існувало взагалі. Він здебільшого зосередився на перемогах і на тому, що вважав власними досягненнями, перетворивши свій же слоган з попередньої кампанії "Зробимо Америку великою знову" на тепер уже доконаний вид.

"Три роки тому ми розпочали велике одужання Америки. Сьогодні я стою перед вами, щоби поділитися неймовірними результатами. Створення робочих місць переживає бум, доходи зростають, бідність падає, злочинність згасає, довіра збільшується, а наша країна процвітає, і її знову поважають! Вороги Америки розбігаються, фортуна для Америки стає більшою, а майбутнє Америки спалахує яскравим світлом", – почав свою промову Трамп.

Загалом, цим одним абзацом можна було би схарактеризувати загальний тон усього подальшого виступу, який занадто часто переривали оплесками республіканці. Трамп називав періоди керування попередніх адміністрацій "занепадом", а останні три роки, за його словами, були "рекордними" у багатьох сферах.

Він розповідав про зміцнення економіки, укладання нових торговельних договорів, рекордні витрати на військо, посилення соціальної захищеності громадян. І навіть звернувся до Конгресу з проханням ухвалити закон, який забороняв би аборти на пізніх стадіях вагітності (це питання є темою гарячих суперечок у США впродовж багатьох років).

Трамп із гордістю доповів про успішні військові операції зі знищення лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді та іранського генерала Касема Сулеймані, які загрожували безпеці американських громадян. Він озвучив також давні "страшилки" про незаконних мігрантів, які "вбивають" мирних американців.

Фото: BILL CLARK/GETTY IMAGES

ІЗ ПРИЦІЛОМ НА ВИБОРИ

Водночас, нинішній президент зробив кілька висловлювань на адресу афроамериканського електорату, підкресливши, що завдяки йому безробіття серед даної частини населення США "досягло історичного мінімуму". Це була неприхована спроба перехилити на свій бік хоча би частину тих, хто голосує зазвичай за демократів. У такому ж контексті Трамп заявив, що виступає за доступне медичне страхування, доступну освіту та інші соціальні блага.

Взагалі, треба віддати належне авторам тексту та сценаристам виступу Трампа, які явно мали на меті створити образ президента з "людським обличчям". Справедливо зазначити, що цими прийомами користувалися й інші лідери до нього, коли запрошували в Конгрес реальних героїв війни, їхніх дружин, ветеранів праці й людей, які перемагають страшні хвороби. Але цього разу Трамп перевершив навіть деякі реаліті-шоу, влаштувавши сюрприз для сім'ї сержанта, який несподівано повернувся із зони бойових дій і прямо на балконі Конгресу обійняв свою дружину і двох дітей. І зовсім невипадково дружина сержанта сиділа поруч із першою леді Меланією Трамп.

Утім, попри емоційні моменти та яскравий, на перший погляд, виступ президента, демократи категорично не погоджувалися із заявами Трампа. Конгресмен Білл Паскрел навіть пішов із зали посеред промови, натякнувши, що деякі тези президента є відвертою брехнею, а дещо Трамп приписав собі зі спільних досягнень або успішних ініціатив демократів.

"Щойно залишив звернення (президента Трампа – ред.) щодо стану справ у державі. Не витримую брехунів. Президентство цієї людини є національною трагедією", – написав законодавець-демократ на власній твітер-сторінці.

Фото: abc7news.com

Втім, найбільш показово повела себе спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, яка кілька місяців тому ініціювала процедуру імпічменту президента. Так, перед початком виступу Трамп віддав їй папку з копією промови, й коли Пелосі протягнула руку для привітання, президент демонстративно відвернувся від неї. Спікер нервово посміхнулася на цей жест, однак наприкінці виступу відплатила Трампу сповна, демонстративно розірвавши на камери текст із виступом президента.

Фото: Erin Schaff/The New York Times

ЩО БУЛО НЕ ТАК У ПРОМОВІ ТРАМПА

Через кілька хвилин після звернення президента демократи виступили з традиційною відповіддю. Однією з претензій стала констатація факту, що Дональд Трамп став президентом розділеної країни з багатьма лініями розколу, яку він так і не запропонував об'єднати у своїй промові.

Водночас, ліберальні ЗМІ одразу почали фактчекінг озвучених Трампом тез. Зокрема, газета The New York Times розкритикувала Трампа за перекручування фактів та недомовки, пов'язані з цифрами щодо втрати робочих місць за минулих адміністрацій; начебто негативних наслідків від угоди NAFTA щодо зони вільної торгівлі з Мексикою й Канадою; побудову стіни на південному кордоні США та багато інших моментів.

Щоправда, був принаймні один потужний епізод під час виступу, який, здавалося, об'єднав і республіканців, і демократів. Йшлося про Венесуелу. Трамп запросив на свій виступ тимчасового президента цієї країни Хуана Гуайдо, щоби продемонструвати підтримку США венесуельському народу. Глава Білого дому також пообіцяв "розчавити" кривавий режим Мадуро, який жорстоко поводиться з власними людьми.

У цьому випадку Трампу (але швидше все ж – Гуайдо) аплодували стоячи і республіканці, й демократи. Навіть спікер Палати представників Ненсі Пелосі встала зі свого крісла для того, щоби висловити свою позицію на підтримку Венесуели.

До речі, Гуайдо також сидів неподалік від Меланії Трамп, як і в попередньому емоційному моменті промови – із сюрпризом для родини військового. Такий був задум сценаристів, які зробили ще кілька яскравих епізодів із першою леді, що, безумовно, мало виключно позитивний ефект в плані електорату.

Звернення Дональда Трампа до обох палат Конгресу США відбулося всього за день до фінального голосування в Сенаті у справі імпічменту президента. Ще минулого тижня, коли республіканці заблокували всі ініціативи щодо слухань ключових свідків, які мали інформацію "з перших рук" щодо замороження допомоги для України, стало зрозуміло, що Сенат не збере двох третин голосів для відставки глави Білого дому.

Нинішня промова Трампа перед Конгресом та рясні оплески республіканців лише підтвердили, що ініціатива демократів щодо імпічменту провалилася остаточно.

Але це зовсім не означає, що політична ситуація у Вашингтоні стане менш напруженою. Просто тепер все буде зосереджено на виборах до Білого дому, де має зіграти основна ставка Трампа – переобрання – в дуже насиченій і складній каденції нинішнього президента Сполучених Штатів.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Перше фото: Erin Schaff/The New York Times