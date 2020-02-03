Стрілянина на території університету в США: двоє загиблих

Стрілянина на території університету в США: двоє загиблих

Укрінформ
Щонайменше двоє осіб загинули, ще одна дістала поранення внаслідок стрілянини на території кампусу університету A&M в американському штаті Техас.

Про це університет A&M повідомляє у Twitter.

"Підтверджено дві смерті. Третього потерпілого забрали до лікарні. Департамент поліції розіслав офіцерів по всьому кампусу, у тому числі до всіх основних пунктів збору, задля безпеки університетської громади", - зазначили в навчальному закладі.

У інших повідомленнях указується, що на час розслідування райони навколо студентського містечка закриті для пересування.

Читайте також: Двоє людей загинули під час стрілянини у церкві Флориди

Університет, розташований приблизно за 100 км від Далласа, одного з найбільших міст Техасу, скасував усі заняття.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-