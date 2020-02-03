Стрілянина на території університету в США: двоє загиблих

Щонайменше двоє осіб загинули, ще одна дістала поранення внаслідок стрілянини на території кампусу університету A&M в американському штаті Техас.

Про це університет A&M повідомляє у Twitter.

"Підтверджено дві смерті. Третього потерпілого забрали до лікарні. Департамент поліції розіслав офіцерів по всьому кампусу, у тому числі до всіх основних пунктів збору, задля безпеки університетської громади", - зазначили в навчальному закладі.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020

У інших повідомленнях указується, що на час розслідування райони навколо студентського містечка закриті для пересування.

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Університет, розташований приблизно за 100 км від Далласа, одного з найбільших міст Техасу, скасував усі заняття.