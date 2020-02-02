Російська авіація завдала удару по місту в Сирії

Російська авіація та військові режиму Асада завдали удару по місту Аль-Баб, підконтрольному підтримуваній Туреччиною Сирійській національній армії.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Авіація режиму Асада та ВПС РФ завдали удару по місту Аль-Баб, підконтрольному підтримуваній Туреччиною Сирійській національній армії (СНР), що знаходиться на півночі Сирії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у цьому місті це перший авіаудар, починаючи з 2017 року.

Напередодні сили СНР розпочали наступ на південь від Аль-Баб, захопивши два спільних пункти пропуску РФ та війська Асада.

Аль-Баб контролюється Туреччиною та її сирійськими опозиційними військами з 2017 року.

Як повідомлялося, війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.

Фото: AA