Автобус зірвався в урвище у Болівії: 15 загиблих

Унаслідок падіння пасажирського автобуса у прірву в Болівії загинуло 15 осіб, ще 17 зазнали травм.

Про це із посиланням на місцеву владу пише Xinhua.

“Щонайменше 15 людей загинуло у п’ятницю, коли пасажирський автобус впав в урвище на трасі в департаменті Ла-Пас на заході Болівії”, - повідомляє Xinhua.

Зазначається, що 14 людей загинуло на місці інциденту, а одна особа — дорогою до лікарні.

“Кількість загиблих може зрости, оскільки кілька людей були важко поранені під час інциденту”, - йдеться у матеріалі.

Згідно зі звітом правоохоронців, автобус виїхав із міста Коріпата в регіоні Юнгас та прямував до Ла-Пасу.

“ДТП, вірогідно, трапилася на світанку, після того, як водій втратив контроль над автомобілем через густий туман та низьку видимість”, - йдеться у повідомленні.

Щонайменше 17 поранених пасажирів автобуса були доправлені до однієї з лікарень Ла-Пасу.