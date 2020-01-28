В Амазонії знайшли живою жінку з трьома дітьми, які блукали у лісі 34 дні

У колумбійській частині Амазонського дощового лісу знайшли живою жінку з трьома дітьми, які блукали у лісі впродовж 34 днів.

Про це повідомляє De Telegraaf.

“Жінку та її трьох дітей знайшли живими після того як вони в Амазонському дощовому лісі понад місяць блукали”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка під час сильної грози у лісі втратила орієнтир, і не змогла встановити місце знаходження свого чоловіка, з яким вони разом виїхали до лісу.

Увесь цей час 40-річна жінка з трьома дітьми (10,12 і 14 років) їли ягоди, аби вижити. Врешті-решт їх знайшло плем'я з Перу, яке у Facebook опублікувало фото.

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Батько родини, побачивши фото у соцмережі, поінформував військових з Колумбії й Перу.

Жінку з дітьми забрали, згодом госпіталізували з симптомами недоїдання та травмами на ногах.