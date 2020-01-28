В Алжирі розбився військовий літак, є загиблі

Унаслідок катастрофи військового літака Су-30 на північному сході Алжиру загинули двоє людей.

Про це повідомляє ALG24 із посиланням на заяву Міноборони країни.

“Під час запланованого нічного тренувального польоту у понеділок, 27 січня, близько 22 години, військовий літак типу Су-30 розбився в населеному пункті поблизу Мечта Шімот, що за 16 км від комуни Аїн Зітун. Внаслідок інциденту загинув пілот і його помічник”, - йдеться у заяві військових.

У Міноборони Алжиру також додали, що нині розпочалося розслідування для встановлення причин і обставин інциденту.

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Як повідомлялося, у провінції Газні на сході Афганістану 27 січня розбився американський літак-розвідник. Талібан заявив про те, що його було збито і взяв відповідальність на себе.

Пізніше військові США підтвердили катастрофу свого літака в Афганістані.

Фото: alg24.net