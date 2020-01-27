У Хорватії впав у море військовий гелікоптер

Гелікоптер ВПС Хорватії упав в Адріатичне море поблизу західного узбережжя країни.

Про це повідомляє HINA з посиланням на Міноборони Хорватії.

“Гелікоптер ВПС Хорватії типу Kiowa OH-58 D впав у море між островом Златін та узбережним містом Забяче”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Total Croatia News, інцидент стався у понеділок близько 11-ї години за місцевим часом, коли тренувальний вертоліт прямував із Забяче до Зларіна.

Нині невідомо, скільки всього людей перебувало на борту на момент аварії.

Зазначається, що сам вертоліт був нещодавно переданий Вашингтоном для потреб хорватської армії.