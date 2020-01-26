Тропічні зливи у Бразилії забрали 30 життів
Укрінформ
Внаслідок сильних тропічних злив у бразильському штаті Мінас-Жерайс загинуло щонайменше 30 осіб.
Про це повідомляє ВВС.
«Щонайменше 30 людей загинуло під час сильних злив у бразильському штаті Мінас-Жерайс, повідомили аварійні служби країни», - йдеться у повідомленні.
Безвісти зниклими вважаються 17 осіб, понад 2500 було евакуйовано зі своїх будинків.
Як відомо, на південному сході Бразилії останніми днями посилилися проливні дощі. У п'ятницю на Бело-Оризонті випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за останні 110 років.
Раніше повідомлялося про сім загиблих і шістнадцять зниклих.
Фото: Government of Espirito Santo