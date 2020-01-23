У Каліфорнії розбився літак, є загиблі
Укрінформ
У місті Корона, штат Каліфорнія, зазнав аварії легкомоторний літак.
Про це повідомляють місцеві рятувальники.
За попередніми даними загинули всі чотири людини, які знаходилися на борту.
An incident involving a plane crash is being conducted at the Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene.— Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) 22 січня 2020 р.
The airport is closed
3-4 occupants in the plane
Approximately 80 gallons of fuel
Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2
Літак розбився відразу після вильоту з міського аеропорту.