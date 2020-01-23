У Каліфорнії розбився літак, є загиблі

У Каліфорнії розбився літак, є загиблі

Укрінформ
У місті Корона, штат Каліфорнія, зазнав аварії легкомоторний літак.

Про це повідомляють місцеві рятувальники.

За попередніми даними загинули всі чотири людини, які знаходилися на борту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-