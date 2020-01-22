У Макрона стався конфлікт з ізраїльськими силовиками в Єрусалимі

Французький президент Еммануель Макрон вступив у словесний конфлікт із працівниками ізраїльської служби охорони – він вимагав від них вийти із французької базиліки в Єрусалимі, до якої завітав перед участю в конференції про жертв Голокосту.

Відео цього інциденту широко розповсюдилося в Twitter.

Ouch. #France President Macron yells at #Israel Security, asks them to “respect the rules” , “go outside” as he makes his way into Church of Saint Anne in Jerusalem.



Video taken today: pic.twitter.com/ZJJHXzJoMJ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 22 січня 2020 р.

«Ми всі чудово знаємо правила. Мені не подобається, що ви зробили переді мною. Вийдіть на вулицю, будь ласка. Вибачте, але ви знаєте правила. Ніхто, ніхто, ніхто не повинен провокувати. Ви провели чудову роботу в місті, я це ціную, хлопці. Будь ласка, поважайте правила, якими вони є протягом століть. Вони не змінилися з моїм приходом», - заявив Макрон, стоячи разом зі своїми охоронцями біля ізраїльських силовиків під аркою на вході до храму.

Слід зауважити, що Франція вважає провокацією, коли ізраїльська поліція входить у французький храм (який формально вважається територією Франції) в частині Єрусалиму, захопленій і анексованій Ізраїлем в ході війни на Близькому Сході 1967 року. Мова йде про базиліку Святої Анни, якою управляє французьке консульство. Базиліка була подарована французькому імператору Наполеону III ще в 1856 році.

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Так, наприклад, у 1996 році колишній президент Жак Ширак втратив терпіння щодо агентів безпеки Ізраїлю в тій самій церкві, сказавши одному з них, що його поведінка була провокативною, і пригрозив повернутися додому. Ширак тоді відмовлявся входити в базиліку, поки ізраїльська служба безпеки не покинула це місце.