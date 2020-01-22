З армії Південної Кореї звільняють першого в країні солдата-трансгендера

Керівництво південнокорейської армії прийняло рішення звільнити в запас солдата, після того, як він пройшов хірургічну корекцію статі.

Про це повідомляє АР.

«Південнокорейські військові вирішили звільнити солдата, який недавно переніс операцію зі зміни статі», - йдеться в повідомленні.

Це був перший випадок у Південній Кореї, коли військовослужбовця відправили на комісію з метою визначити, чи придатний він до подальшої служби після операції зі зміни статі.

У 2019 році штаб-сержант із провінції Кьонгідо змінив стать, розраховуючи на те, що після операції він продовжить службу в армії нарівні з жінками. У той же час керівництво армією вважає, що перенесена операція зробила штаб-сержанта нездатним до продовження служби, і розглядає це як причину звільнення в запас.

Читайте також: Трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів

Державна правозахисна організація Південної Кореї рекомендувала військовим відкласти рішення, оскільки «направлення солдата на військову комісію буде актом дискримінації за ознакою сексуальної ідентичності та зачепить його основні права людини».

Як зазначає видання, законодавство Південної Кореї забороняє приймати трансгендерів на службу в збройних силах країни, проте конкретних вказівок, що робити з військовослужбовцями, які вирішать змінити стать під час служби, передбачено не було.