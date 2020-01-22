У Румунії екстрено сів пасажирський Boeing

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair повернувся до румунського аеропорту в Бухаресті через годину після зльоту через задимлення у салоні.

Про це повідомляє The Aviation Herald.

“Літак Boeing 737-800 від Ryanair, який здійснював політ з Бухареста до Лондона з 169 пасажирами на борту, подав сигнал лиха через задимлення у салоні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажирський літак припинив набирати висоту, але вже через кілька хвилин пілот повідомив диспетчеру, що ситуація на борту покращилася, й скасував сигнал лиха.

На думку пілота, задимлення було пов'язане з неправильним розмороженням літака перед зльотом.

Однак літак все одно повернувся до аеропорту Бухареста через годину після зльоту.

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В результаті сам рейс до Лондона був затриманий ще на 8,5 годин.

Як повідомлялося, пасажирський літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Ньюварк, у Нью-Йорку, через проблеми з двигуном, що виникли незадовго після вильоту.