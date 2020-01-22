На Фіджі стався потужний землетрус

Поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4.

Про це повідомляє fijivillage.com.

“Сьогодні о 00.57 (за місцевим часом — ред.) стався землетрус магнітудою 5,4 в 187 км на північний захід від Суви”, - йдеться у публікації.

У департаменті мінеральних ресурсів Фіджі заявили, що землетрус стався на глибині 10 км.

Поштовхи відчувалися в Ракіракі, Тавуа та Ба. Інформація про постраждалих або будь-які пошкодження не надходила.

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Також не оголошувалося попередження про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, в Індонезії 19 січня стався землетрус магнітудою 6,6 без загрози цунамі.