На Фіджі стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4.
Про це повідомляє fijivillage.com.
“Сьогодні о 00.57 (за місцевим часом — ред.) стався землетрус магнітудою 5,4 в 187 км на північний захід від Суви”, - йдеться у публікації.
У департаменті мінеральних ресурсів Фіджі заявили, що землетрус стався на глибині 10 км.
Поштовхи відчувалися в Ракіракі, Тавуа та Ба. Інформація про постраждалих або будь-які пошкодження не надходила.
Також не оголошувалося попередження про загрозу цунамі.
Як повідомляв Укрінформ, в Індонезії 19 січня стався землетрус магнітудою 6,6 без загрози цунамі.