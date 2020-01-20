В Індонезії стався сильний землетрус

В Індонезії в неділю стався землетрус магнітудою 6,6 без загрози цунамі.

Про це в понеділок заявила місцева влада, повідомляє Orissa Post.

«Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійській провінції Північний Сулавесі», - йдеться в повідомленні.

Попередження про цунамі не надходило.

Землетрус стався о 23:58 в неділю з епіцентром в 64 км на північний захід від району Болаанг Монгондоу Селатан.

Повідомлень про травми серед населення або будь-які матеріальні збитки не надходило. Загрози цунамі також немає.