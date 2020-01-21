ООН: майже 500 мільйонів осіб у всьому світі не працюють
Укрінформ
Наразы понад 470 млн осіб у всьому світі є безробітними або мають не повну зайнятысть.
Про це повідомляє AFP з посиланням на Міжнародну організацію праці (МОП) ООН.
За даними МОП, рівень безробіття в світі залишався відносно стабільним протягом більшої частини минулого десятиріччя.
Загальна кількість безробітних, ймовірно, буде рости в міру того, як економіка, що уповільнюється, призводить до скорочення робочих місць, доступних для населення.