ООН: майже 500 мільйонів осіб у всьому світі не працюють

Наразы понад 470 млн осіб у всьому світі є безробітними або мають не повну зайнятысть.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Міжнародну організацію праці (МОП) ООН.

За даними МОП, рівень безробіття в світі залишався відносно стабільним протягом більшої частини минулого десятиріччя.

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Загальна кількість безробітних, ймовірно, буде рости в міру того, як економіка, що уповільнюється, призводить до скорочення робочих місць, доступних для населення.