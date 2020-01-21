Boeing шукає 10 мільярдів на покриття збитків від виведення з експлуатації 737 Max

Компанія Boeing веде переговори з великими американськими банками про отримання кредиту в розмірі 10 млрд доларів або більше, оскільки компанія несе великі збитки через дві авіакатастрофи Boeing 737 Max.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на власні джерела.

Переговори ведуться з банками Merrill Lynch, Bank of America і J.P. Morgan.

Раніше компанія вже отримала 6 млрд доларів позики, виплативши 5,6 млрд як компенсацію різним авіакомпаніям, котрі були змушені припинити експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

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Федеральне авіаційне управління США (FAA) та інші великі органи управління польотами по всьому світі, нагадує CNBC, припинили експлуатацію літака після двох аварій, що сталися протягом шести місяців. «Боїнг» розраховував завершити вивчення причин аварії та повернути 737 Max в експлуатацію до кінця минулого року. Однак FAA вивчає питання, чи було відомо працівникам «Боїнгу» раніше про проблеми, котрі, як вважається, стали причиною аварій. FAA підозрює компанію у можливому приховуванні цієї інформації від органів управління польотами.